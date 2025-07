Hockey A2, la sorpresa. Scandiano nel girone Sud

I "cugini" si separano: Correggio Hockey e il Roller Scandiano, disputeranno la Serie A2 in gironi diversi. La geografia delle squadre iscritte porta infatti il sud…molto a nord e così Scandiano passa nel girone meridionale, dopo una valutazione effettuata anche tra le società.

"Sì – dice il presidente del Roller Giorgio Germini, il fatto non ci ha colto di sorpresa, perché le società si sono trovate d’accordo per i due gironi da 10 squadre. Poi non si sapeva ancora delle rinunce di Prato e Salerno e del ritiro del Modena. Noi, facendo due conti spenderemo sicuramente di più, perché Eboli e Matera non sono dietro l’angolo anche se si potrebbero giocare le trasferte in due giorni consecutivi. Di contro spero sia un girone appena un po’ più facile".

L’alternativa? "Beh, 11 squadre nel girone A e 9 nel B, ci poteva stare".

Vi state attrezzando? "Cambiamo diversi giocatori, a partire dai portieri: Raveggi farà il terzo a Lodi e Vecchi ha deciso di smettere. Vedremo anche chi non vorrà restare a Modena in B, ma la squadra la stiamo completando".

Con quali ambizioni? "Ai play off andranno le prime quattro di ogni girone e noi cercheremo di esserci dentro e di giocarcela".

E dunque girone A con Trissino, Sandrigo, Thiene, Montecchio Precalcino, Montebello, Bassano, Recoaro e Valdagno (otto vicentine), più Correggio e Seregno. Nel B, Scandiano, Castiglione, Hockey Viareggio, Sarzana, Forte dei Marmi, Eboli, Follonica, Matera, Camaiore e Pumas Viareggio.

c.l.