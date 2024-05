Hockey, il Roller è invitato alla festa. La Bdl Minimotor chiude col Thiene

Si chiude tra oggi e domani la stagione senior maschile dell’hockey su pista con la disputa dell’ultima giornata del campionato di A2. La classifica è delineata, l’Azzurra Novara a quota 35 punti è promossa in A1 e dunque la gara odierna contro il Roller Scandiano (punti 30) in programma in Piemonte alle 20,45 servirà solo ai locali per festeggiare. Il campionato ha visto una fase iniziale tutta di Scandiano, con Novara sempre alle costole e Modena partito a handicap. Poi Modena ha rimontato sino a far pensare alla promozione, ma Novara non ha desistito, proprio mentre Scandiano entrava in fase negativa. Sempre nelle zone alte di classifica ha navigato il Thiene (31) che domani alle 18 è di scena al Dorando Pietri di Correggio contro la Bdl Minimotor (27).

Obiettivo delle reggiane, chiudere bene il torneo. Resta invece da giocare la final four del campionato femminile, che vedrà la Rotellistica Sasco Scandianese impegnata il 15 giugno a Matera. Oltre alle lucane, anche Forte dei Marmi e Valdagno. A livello giovanile, invece, tutti i titoli tricolori devono ancora essere assegnati. Lo saranno dalla prossima settimana: under 11 con Correggio a Camaiore; under 13 e u 15 con Scandiano e Correggio a Castiglion della Pescaia, u 17 sempre Correggio e Scandiano ma a Viareggio, u 19 Correggio a Follonica.

c.l.

Nicolò Busani con Andrea Stefani nella gara d’andata (foto Bertolani)