Hockey indoor. Il Città del Tricolore si gioca la salvezza

Domenica da dentro o fuori per l’Hockey Città del Tricolore, che si gioca a Castello D’Agogna la salvezza in Serie A2 maschile indoor. Dopo aver perso all’ultimo minuto, domenica scorsa, la possibilità di giocare gli spareggi promozione, la formazione cittadina guidata da Chaves è impegnata nei playout, che si giocano con la formula del triangolare: a mantenere la categoria sarà la vincente, mentre le altre due scenderanno in B. Nicolò Pellegrini (nella foto esulta dopo un gol messo a segno) e compagni debutteranno alle 11 contro il Cuscube Brescia, che alle 13 affronterà poi Villafranca; il match coi veneti, invece, chiuderà i giochi alle 16.

Oggi e domani, inoltre, il Tricolore ospita all’Arena Sport le finali di Serie A1 femminile, con 6 squadre partecipanti suddivise in due raggruppamenti: nell’A si affronteranno Moncalvese, Butterly e Lazio Hockey, mentre nel B si sfideranno HTF Bologna, SG Amsicora e Xeneise. Il via nel pomeriggio odierno, con le eliminatorie, domani semifinali e finali, con la gara che assegnerà il titolo prevista per le 14,30.