Hockey pista

Dopo la pausa pasquale tornano in pista tutte le formazioni reggiane, tra Serie A2, Serie B e campionato femminile, con le gare interne a ingresso libero. Serie A2.

"Abbiamo lavorato duro sui nostri errori - spiega Cupisti, mister del Roller Scandiano - sono certo che li abbiamo superati e che ci troviamo nelle stesse condizioni delle giornate precedenti. Contro il Montecchio Precalcino si va in campo per vincere". Si gioca oggi alle 18 al PalaRegnani, convocati i portieri Vecchi e Raveggi, Barbieri, Busani, Roca, Cinquini, Deinite Davide, Fontanesi (in foto), Gioele Ganassi Gioele e Ranati.

La BDL Mini Motor Correggio affronta il Breganze, ma si gioca domani alle 18 sul terreno vicentino. "Abbiamo voglia di ripartire forte dopo questa pausa – dice Eduard Granell, tecnico della BDL Mini Motor – con l’obiettivo di conquistare il massimo dei punti in queste sette sfide rimanenti, guardando sempre gara dopo gara". Assente Casari per infortunio, a referto andranno Salines, Federico Pedroni, Menendez, Amatulli, Caroli, Manuele Pedroni e Righi; si dovrebbero aggregare i giovani Castiglioni, Holban e Giannotti. Campionato femminile. Derby alle 15 domani al PalaRegnani tra Rotellistica Sasco Scandianese e il Roller Scandiano. La Sasco è favorita, ma all’andata fece molta fatica prima di trovare il bandolo della matassa. Serie B. La Sasco Rotellistica mista gioca oggi alle 18 a Montale contro l’Amatori Modena, in un derby molto sentito e dal pronostico incerto. La Minimotor Correggio ospita invece il Cremona oggi alle 16,30. In classifica, Mirandola e Correggio 13, Sasco 12, Cremona e Modena 9, Pesaro 0.

c.l.