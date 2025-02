Hockey pista Correggio-Scandiano. Doppio scontro dal profumo di vetta

E’ un week di hockey su pista ad alta intensità, quello che inizia oggi pomeriggio per concludersi domani sera.

In serie A2, infatti, Correggio e Scandiano si affrontano domani alle 18, mentre oggi alle 17 a Scandiano nel campionato di Serie B c’è il medesimo incrocio d’alta classifica, anche se per Scandiano la società è differente.

In anticipo sul derby, domani alle 15 al Dorando Pietri, si gioca in Serie B la gara tra Italplastics (punti 4) e Amatori Modena (0). Domani di scena anche le ragazze, con Rotellistica Scandianese – Viareggio.

Ma ripartiamo dal derby di A2, per dire che le due squadre reggiane stanno disputando un ottimo campionato alle spalle della capolista Breganze a quota 34: la Bdl Minimotor è seconda a 29 punti, il Centro Palmer Roller Scandiano è terzo a 22, ma con una partita in meno. La quarta è il Montecchio Precalcino a 17 e oggi sarebbero queste quattro squadre a disputare i play-off, con le semifinali incrociate e dunque seconda contro terza e… nuovamente Correggio-Scandiano.

Granell, tecnico della Bdl Minimotor, opterà molto probabilmente per la conferma dei dieci giocatori che hanno colto sei punti nelle ultime due gare. E dunque i portieri Salines e Tolomelli (ancora fuori per infortunio Federico Pedroni) e gli esterni Righi, Casari, Menendez, Caroli, Manuele Pedroni, Matteo Holban e Tudela.

Il Centro Palmer di Enrico Mariotti dovrebbe essere al completo e quindi con i portieri Vecchi e Raveggi e gli esterni Deinite, Roca, Barbieri, Nicolò e Riccardo Busani, Herrero, Beato e Stefani.

Per la Serie A femminile, domani alle 18 si gioca Rotellistica Sasco Scandianese (6)-Viareggio Hockey (0).

Oggi Scandiano è quarta e vorrebbe proprio non rimanere in questa posizione che prevede il play-off contro la prima, l’imbattibile Matera. E dunque oggi è praticamente obbligatorio vincere se si vuole respingere l’attacco al terzo posto, e pure al secondo, di Trissino e Valdagno.

Infine, ma in realtà è il primo incontro in ordine cronologico, in Serie B oggi alle 17 la Rotellistica Scandianese di Massimo Barbieri affronta la Minimotor Correggio di Eduard Granell.

Le due squadre sono terze con 12 punti, ma davanti c’è il Pesaro a 13 che ha giocato due gare in più. Anche i gol fatti e subiti sono quasi identici, per cui la gara odierna è di fatto uno spareggio per la prima posizione.

Claudio Lavaggi