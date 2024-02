Hockey pista Sei gare nel weekend. Il Roller Scandiano a Bassano. Derby Sasco-Amatori Modena

Tutte in pista nel week-end le sei squadre reggiane che disputano i campionati nazionali di hockey su pista. Oggi in Serie A2 tocca al Roller Scandiano a Bassano, mentre in Serie B la Rotellistica Sasco Scandianese attende l’Amatori Modena; sempre in B si gioca anche Cremona-Correggio. Domani è la volta della Bdl Minimotor Correggio che in A2 ospita il Sandrigo, mentre in pista nel campionato di Serie A femminile vanno anche le ragazze del Roller in casa col Valdagno e quelle della Rotellistica Sasco Scandiano a Forte dei Marmi.

SERIE A2. Andando per categorie, il Roller Scandiano (10 punti) è a Bassano (5) alle 20,45, ovviamente privo di Davide Deinite, squalificato in settimana per sei mesi: la società proporrà ricorso per una possibile riduzione. Scandiano con Vecchi, Raveggi, Barbieri, Nicolò e Riccardo Busani, Rocha, Cinquini, Fontanesi e Gioele Ganassi. La Bdl Minimotor Correggio (7) gioca al PalaPietri domani alle 18 contro il Sandrigo (1), una gara da vincere se si vuole restare nelle zone alte della classifica. La squadra di Granell ha iniziato bene il campionato, cedendo per ora di misura solo alla capolista Novara.

SERIE A FEMMINILE. Alle 16,30 al PalaRegnani il Roller Scandiano affronta domani il Valdagno, squadra seconda in classifica con un roster pieno pieno di azzurre. Mister Vaccari ha convocato Teli, Bartalini, Daccò, Depietri, De Stefano, Malagoli, Messora, Pagliani e Villa. Alle 15 a Forte dei Marmi la Rotellistica Sasco Scandianese sarà impegnata in un incontro ostico dove dovrà dimostrare il suo valore.

SERIE B. Oggi alle 17, Rotellistica Sasco (3)-Amatori Modena (3); alle 20,45 a Cremona, i locali (3) attendono la Minimotor Correggio (4), in una classifica molto compatta che deve ancora esprimere la leadership.

c.l.