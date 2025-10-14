Hockey Scandiano gioisce. Decisivo il poker dell’ex

Anche il turno domenicale ha dato ottime risposte alle squadre reggiane di hockey su pista impegnate in coppa.

Nella Coppa Italia di Serie A2, il Centro Palmer Scandiano sempre privo di Bozzetto, fa tre su tre, sconfiggendo in Liguria il Sarzana per 9-5. Botta e risposta in avvio, con Barbieri che sblocca il punteggio con un bello slalom sulla sinistra e porta avanti i suoi, mentre Angeletti, sul ribaltamento di fronte, batte Taiti con un bel diagonale.

Poi Scandiano allunga e dal 3 a 1 in avanti diventa tutto facile per i ragazzi di Mariotti a referto con Taiti, Barbieri (1 gol), Busani (2), Stefani, Roca, De Stefano (1), Uva (1), Tognacca (4), Vaccari. Spicca, ovviamente, il poker di reti di Mirko Tognacca, ex della partita.

Nella Coppa Italia di Serie B, risultato utile anche per la Minimotor Correggio che tra le mura amiche del PalaPietri regola il Mirandola B per 5 a 0. Tutto facile, per la squadra reggiana, che inizia a realizzare già nel corso del primo tempo, per poi proseguire con le reti di Orfei, Gabbi, Angelotti e Folloni.

Ora le classifiche dei tre gironi parlano tutte reggiano: in Serie A2 il Centro Palmer Scandiano è a punteggio pieno nel girone C, come anche Correggio nel girone A.

In Serie B la Rotellistica Scandianese domina il girone con 9 punti, davanti a Minimotor Correggio e Roller Scandiano a 3, Mirandola B a 0. In ogni girone solo la prima ha il passaggio di turno assicurato e le tre attuali capolista reggiane fanno davvero sperare in un en plein.

c.l.