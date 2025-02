Hockey, Scandiano supera l’Amatori Modena. Correggio espugna il campo del Mirandola

Reggio 2–Modena 0: è questo l’estratto dell’11ª giornata del campionato di Serie A2 di hockey su pista, con il Centro Palmer Roller Scandiano che supera l’Amatori Modena per 3 a 2 e con la Bdl Minimotor Correggio che espugna il campo del Mirandola per 5 a 2. Ma non sono state gare facili: Scandiano parte male ed è sempre costretto a rincorrere: il gol del pareggio sull’1 a 1 è di Barbieri, quello sul 2 a 2 di Deinite, poi a 4’ dal termine l’argentino Herrero (nella foto di Bertolani) trova lo spiraglio giusto per 3 a 2 finale. Successo meritato, ma molto sofferto. Un po’ più tranquilla la vittoria di Correggio in casa della cenerentola Mirandola: va sul 2 a 0 con doppietta di Casari e poi Tudela: si fa sotto il Mirandola sul 3 a 1, poi Pedroni e nuovamente i modenesi che si avvicinano sul 4 a 2, prima della rete conclusiva di Menendez a 3 minuti dalla fine. La classifica si allunga, con Correggio e Scandiano che sembrano ora galoppare verso i play-off con Breganze e Seregno: ma dai playoff previsti a fine regular season solo una salirà in A2.