Hockey su pista Uva che show . Tripletta per lo scandianese con la nazionale ai mondiali U19

Sono iniziati a Novara i campionati del mondo di hockey su pista, mentre in altre città italiane si svolgono le gare della stessa federazione Fisr (corsa, on line, freestyle, pattinaggio artistico, ecc.) e l’Italia under 19 ha sconfitto al debutto la Colombia per 13 a 1. Ben tre i gol dello scandianese Alessandro Uva, al suo primo mondiale, anche se di categoria. Partito nel quintetto titolare azzurro, Uva ha segnato il gol del 7 a 1, 8 a 1 su rigore e 10 a 1, anche se obiettivamente va detto che i sudamericani non sono granché. Di più diranno le gare contro Francia e Portogallo, nella speranza di passare il turno e affrontare anche Spagna e Argentina.

Uva, classe 2006, ha esordito quest’anno in A1 nel Monza dopo essere cresciuto nelle file del Roller Scandiano. Nella storia dell’hockey reggiano è il secondo, dopo il portiere Pierluigi Aguzzoli, a disputare un mondiale.

c. l.