Holban, che freddezza a 16 anni. Regala alla Bdl il successo su rigore

Gare equilibrate, nel turno di Coppa Italia di hockey su pista, in cui spiccava il confronto per la coccarda di A2 tra Bdl Minimotor Correggio e Amatori Modena. Su cinque partite, le reggiane le hanno comunque vinte tutte. In A2, a Correggio la squadra di casa si è imposta per 4 a 3, con un gol del sedicenne Matteo Holban su rigore, a otto secondi dalla fine della gara. La formazione di Granell ha schierato Federico Pedroni in porta, con Salines fermo per infortunio, Manuele Pedroni (1 gol), Menendez, Cinquini (1), Righi; Holban (1) Tudela, Caroli, Casari (1) e Severi.

Nell’altra gara, il Roller Scandiano vince a Mirandola per 6 a 4, con gara sbloccata nella prima parte della ripresa, quando dal 2 a 2, Scandiano si porta sul 6 a 2. A referto, mister Enrico Mariotti ha portato Vecchi, Nicolò Busani (2), Barbieri, Beato, Herrero (2); Ranati, Stefani (1), Deinite (1), Roca, Raveggi.

Nel girone B della Coppa di Serie B, Roller Scandiano – Cremona è terminata sul 7 a 5 (stavano 5 a 5 a 4’ dal termine). Scandiano di Nicolò Busani con Chiara Pisati, Riccardo Busani (2), Ranati (1), Montanari (1), Montecroci (1); Valeria Calia, Anna Berti (1), Nicolò Busani (1) e Raveggi. Nel girone E, la Rotellistica Scandianese ha sconfitto il Pesaro per 3 a 2, con i marchigiani che peraltro hanno segnato il secondo gol a soli 25 secondi dalla fine. Massimo Barbieri ha schierato Rinaldi, Gioele Ganassi, Giardina (1), Consiglio, Castaldi (1); Vivi (1), Gabriele Ganassi, Pozzi, Rinaldi, Greta Ganassi. L’Italplastics Correggio ha vinto 4 a 3 in casa del Mirandola, recuperando dal 2 a 3 negli ultimi 12 minuti. Nella formazione di Eduard Granell, il portiere Tolomelli, Mangano (3), Ghiaroni, Ferraro, Orfei; Holban, Ferretti (1), Folloni, Munari e Giorgia Teli.

c.l.