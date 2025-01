Holdim annuncia la fusione tra Rail ed Ecomotive Solution

Fusione annunciata dal Gruppo Holdim tra Rail Srl, azienda di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), che progetta e realizza iniettori e valvole per carburanti e biocarburanti gassosi, e l’azienda Ecomotive Solutions, nota per la consolidata piattaforma Diesel Dual Fuel che permette di dare una seconda vita ai motori diesel. La fusione arriva ad un anno dall’acquisizione del 100% delle quote dell’azienda reggiana. Ecomotive Solutions detiene gli storici e pluricollaudati marchi nella trasformazione a gas di vetture, imbarcazioni e mezzi pesanti, ai quali si affiancherà ora anche Rail, per la realizzazione di prodotti innovativi di mobilità a basso impatto ambientale.

"Questo importante passo permetterà a Rail di accrescere il proprio prestigio, entrando a far parte di un gruppo solido, riconosciuto per il suo vasto know-how tecnico e per la sua leadership nell’innovazione sostenibile. Marchio, sede, personale rimarranno invariati" dice Giovanni Deregibus, fondatore del Gruppo Holdim. Rail con oltre 4 milioni di iniettori venduti dal 2006 in trenta paesi, vanta tra i suoi interlocutori, anche l’industria Oem cinese, oltre a numerose flotte di taxi. Dopo le collaborazioni con l’Università di Modena e Reggio Emilia, quella con la West Virginia University e l’Università degli studi di Perugia. A guidare le attività del marchio Rail confermati Luigi Stevani e Rocco Grossi.

s.b.