Hotel pieni per Styles e Giochi del Tricolore Migranti da ospitare, vertice in Prefettura

La difficoltà di reperire alloggi nelle strutture ricettive di Reggio e provincia (ma anche e addirittura fuori dal territorio) che si è palesata ieri per le famiglie sfollate a causa dell’incendio a Pieve Modolena non è l’unica emergenza da affrontare. Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha convocato ieri un tavolo in prefettura dove si sono seduti i sindaci e i delegati di tutti i Comuni per fronteggiare un’ondata di migranti in arrivo. Il Ministero ha chiesto al territorio reggiano la disponibilità urgente di posti per ospitare alcuni richiedenti asili dopo gli ultimi sbarchi che stanno mandando in saturazione tutta Italia. Ma la situazione non è di semplice gestione perché per questa settimana c’è un sold out negli alberghi della città e della provincia per il concertone di sabato di Harry Styles alla Rcf Arena Campovolo, ma anche per i Giochi del Tricolore. Il Prefetto e i sindaci dei municipi stanno cercando di reperire posti nei quali ospitare i migranti.