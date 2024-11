Hub ciclopedonale, Tarquini tuona: "Stato indecente, si completi l’opera"

"Il Comune completi l’opera e proceda con un nuovo bando per la gestione del portale d’accesso ciclopedonale del Ducato Estense". A chiederlo è il gruppo consiliare civico di Giovanni Tarquini, lista di centrodestra che ha depositato una mozione riguardo alla "nota condizione di abbandono in cui attualmente si trova la struttura-edificio definita “portale di accesso ciclo-pedonale” posizionata da ottobre 2023 all’ingresso del Parco del Crostolo tra la pista che si snoda lungo il torrente e via Monte Cisa". Il gruppo d’opposizione scende nei dettagli. "Si tratta di un’opera del costo di oltre euro 110mila euro, finanziata dal Ministero della Cultura coi fondi destinati al Progetto Ducale Estense, che avrebbe dovuto costituire uno snodo per la mobilità dolce, in grado di offrire nello stesso tempo servizi di accoglienza, ristoro e di informazione di carattere storico, culturale paesaggistico e naturalistico, come spiegato anche in una nota del Comune. Nella quale si specificava che la struttura, costituita da un manufatto di 50 metri quadrati, grazie alla sua ampia vetrata sul parco si sarebbe dovuta configurare quale “dehor” per la bella stagione e piccolo giardino d’inverno fruibile anche nelle stagioni meno clementi, oltre che inclusiva di servizio di caffetteria, informazione turistica, assistenza ciclo-turistica e punto di presidio sociale e spazio per bambini e famiglie". La manifestazione d’interesse per la gestione del locale – scaduta nel marzo scorso è però andata deserta.

"Da allora – chiosa la lista Tarquini – non sono state nemmeno completate le opere di sistemazione delle aree esterne, i cui costi si presume che fossero ugualmente coperti dal finanziamento ottenuto. E non vi sono al momento notizie in merito alla pubblicazione ed avvio di altra e nuova procedura pubblica. Inoltre l’attuale condizione del manufatto è indecorosa". Con questo il gruppo di minoranza impegna la giunta a "intervenire d’urgenza per portare a termine l’opera o rimuoverla per trovarle altra sistemazione. Altresì a verificare l’effettivo e completo utilizzo dei fondi ricevuti e a procedere con un nuovo bando per l’affidamento della gestione dello spazio di ristoro e degli altri servizi".