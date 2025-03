Hub urbano al fotofinish. Il punto sul progetto: "Già cinquanta imprese intenzionate ad aderire"

di Elia Biavardi

L’iter per il riconoscimento dell’hub urbano di Reggio Emilia sta entrando nel vivo. Durante la recente riunione della commissione consiliare Centro Storico, presieduta dalla consigliera Francesca Boni, sono stati forniti aggiornamenti importanti sul progetto di costituzione dell’hub nel cuore della città. La novità più significativa è che già 50 imprese singole, 2 liberi professionisti e 15 associazioni culturali hanno manifestato il proprio interesse ad aderire, oltre a due associazioni e consorzi che rappresentano diverse attività.

UNA RETE DI ATTIVITÀ

Come spiegato dalla dottoressa Lorena Belli durante la riunione, il concetto di hub urbano è stato introdotto dalla Legge Regionale n.12 del 3 ottobre 2023, con l’obiettivo di valorizzare e rigenerare il tessuto urbano delle aree centrali delle città, potenziando l’attrattività e l’integrazione delle risorse presenti sul territorio.

Queste aree, che presentano una rete consolidata di attività commerciali di servizio e di ristorazione e solitamente si trovano nei centri cittadini, necessitano di interventi mirati a stimolare l’innovazione e la rivitalizzazione del tessuto economico e commerciale. Per rispondere a queste esigenze, l’amministrazione comunale di Reggio si è attivata richiedendo i fondi regionali necessari per avviare lo studio di fattibilità del progetto. Questo incarico è stato affidato al Politecnico di Milano, già coinvolto nel monitoraggio del centro storico da oltre un anno e mezzo.

ENTRO FINE MESE

Lo studio ha interessato l’area dell’esagono, delimitata dai viali di circonvallazione, per identificare criticità e potenzialità, con l’obiettivo di candidare l’hub urbano entro la scadenza prevista del 31 marzo 2025. Affinché il progetto possa essere riconosciuto formalmente dalla Regione Emilia-Romagna, è necessario presentare una serie di documenti, tra cui l’individuazione e la perimetrazione dell’area (già completata dal Comune) e un piano di sviluppo delle azioni future da realizzare all’interno dell’hub.

Il piano prevede interventi su più fronti come la cura della città, la sicurezza, la digitalizzazione e altri aspetti che saranno definiti nei dettagli solo dopo l’eventuale riconoscimento dell’hub. Un altro requisito fondamentale per ottenere l’approvazione è la definizione di un accordo di partenariato tra il Comune, che resta il soggetto capofila e destinatario dei contributi regionali, e le imprese interessate ad aderire al progetto.

PARTECIPAZIONE

L’adesione è gratuita e aperta a tutte le attività commerciali. Tra l’altro, il Comune ha recentemente prorogato la scadenza per la raccolta delle manifestazioni di interesse dal 15 al 22 marzo, con l’intento di permettere a un numero maggiore di imprese di partecipare.

Non solo: è importante sottolineare che anche dopo la presentazione dell’istanza di riconoscimento, nuovi soggetti pubblici e privati potranno aderire all’accordo di partenariato. Oltre alle richieste già pervenute, l’amministrazione comunale ha segnalato in questi giorni un aumento delle telefonate da parte di altre aziende e associazioni desiderose di prendere parte all’iniziativa. Per chi fosse interessato ad aderire all’hub urbano di Reggio, è sufficiente seguire le indicazioni pubblicate sul sito del Comune e inviare la documentazione richiesta.

"PRONTI, VIA"

L’accordo di partenariato, attualmente ancora in bozza, verrà ufficializzato una volta concluse le riunioni con le diverse associazioni di categoria. "Molti aspetti del progetto sono ancora da definire ma la cosa importante è partire, e far sì che il nostro progetto venga riconosciuto. L’intento è proprio quello di arrivare pronti e partire, poi col tempo sistemare gli eventuali intoppi sulla base dei bandi che usciranno" ha concluso la dottoressa Belli.