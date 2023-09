I 100 anni di Maddalena Raffaeli. Sorpesa dei figli al ristorante Lago

Grande festa per i 100 anni di Maddalena Raffaelli (foto), di Caprile, che, all’albergo ristorante "Lago" di Ligonchio, ha festeggiato l’importante traguardo circondata dall’affetto dei familiari. I figli, Erio e Dino Benassi, le hanno organizzato una festa a sorpresa, invitando i parenti più stretti e alcuni rappresentanti del Comune. "Eravamo una cinquantina – riferisce Erio – è stato un bellissimo momento di festa. Nonostante l’età, la mamma si è emozionata".

Nata a Caprile il 20 settembre del 1923, da Pierina Agata Costetti e Silvio Raffaelli, contadini, Maddalena aveva una sorella, Zita, e un fratello, Renato, deceduti. I suoi genitori gestivano anche una bottega di alimentari, che nel 1970 è stata travolta dalla frana. La licenza è stata poi intestata a Maddalena, che ha continuato a gestirla fino all’età di 70 anni. A 18 anni aveva conosciuto Umberto Benassi, cantoniere di Carpineti, morto 23 anni fa. Umberto era stato negli alpini, era stato fatto prigioniero in Libia, era stato portato in Germania e aveva fatto la guerra in Russia, da dove era tornato ferito. Al suo ritorno, nel ’45, si erano sposati nella chiesa di Caprile. Avevano avuto tre figli: Erio, del ’47, Piera, del ’51 (deceduta 5 anni fa), e Dino, del ’63. Umberto aveva continuato a fare il cantoniere e Maddalena ad aiutare suo padre nei campi e poi aveva gestito la bottega. A entrambi piaceva molto ballare. g.s.