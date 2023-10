I 120 anni dalla nascita di don Pasquino Borghi: messa con il vescovo

C’erano anche vari esponenti politici cattolici come l’onorevole Pierluigi Castagnetti e l’ex consigliere regionale Beppe Pagani alla messa che domenica è stata celebrata dal vescovo Giacomo Morandi per ricordare i 120 anni della nascita di don Pasquino Borghi, avvenuta a Bibbiano il 26 ottobre 1903. La canonica del sacerdote fu uno dei luoghi importanti della Resistenza, e per questo il sacerdote venne fucilato. Al termine della funzione è stato presentato il libro "Don Pasquino, i significati di un monumento", con Giovanni Cossu (curatore dell’opera, poeta, artista, ex assessore del Comune di Bibbiano) e il parroco don Wojciech Darmetko. Il libro, corredato dalle immagini del fotografo bibbianese Enzo Crispino, verrà donato agli studenti delle due scuole medie di Bibbiano. Tra i presenti anche rappresentanti delle amministrazioni comunali di Correggio e Villa Minozzo: don Pasquino infatti, dopo un periodo come missionario in Africa, prestò la sua opera pastorale anche a Canolo e a Villa Minozzo.