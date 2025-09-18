I 140 anni del Carlino al Valli: "Una testata che oggi continua a raccontare il nostro tempo"

A volte la memoria di un mestiere è il respiro della libertà. Martedì, nella Sala degli Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia, si è celebrato un anniversario che appartiene non solo a una testata storica, ma a un intero Paese: quello della fondazione del Resto del Carlino. Un quotidiano che nei suoi 140 anni di vita ha attraversato epoche, guerre, cambiamenti sociali e culturali, dando parola ai cittadini e restituendo loro, giorno dopo giorno, il senso di appartenere a una comunità informata.

Essere stato invitato a partecipare a questa ricorrenza ha avuto per me il valore aggiunto di un viaggio intimo, quasi segreto. Fra i riflessi degli specchi e le parole di chi ha voluto ricordare la forza del giornalismo, ho sentito accanto a me la presenza di mio padre, Umberto. Giornalista e inviato speciale, è stato corrispondente del Resto del Carlino, poi direttore a Il Giorno e La Nazione: ma soprattutto è stato un uomo innamorato della scrittura e della verità.

È stato lui a farmi respirare da bambino il profumo inconfondibile della carta stampata, quello della copia appena uscita dalle rotative, che ancora oggi custodisco nella memoria come una fragranza di casa. Il giornalismo, se vissuto con passione e responsabilità, non è mai soltanto un mestiere. È una missione civile, un atto di fedeltà verso i cittadini, un ponte tra i fatti e la coscienza collettiva.

Mio padre lo sapeva bene, e lo testimoniò con il rigore del suo lavoro, con il coraggio delle scelte, con la convinzione che la libertà di informare fosse la più alta forma di servizio.

Celebrare il Carlino significa celebrare anche questa eredità morale: la certezza che senza informazione libera e pluralista la democrazia stessa perde respiro. Oggi, guardando al futuro della carta stampata e delle nuove forme di comunicazione, sento ancora più forte la responsabilità di custodire quella tradizione di serietà e impegno che mio padre mi ha trasmesso, insieme al valore della parola scritta come strumento di dialogo, di confronto e di crescita civile.

Nella ricorrenza di una testata che continua a raccontare il nostro tempo, ho visto riflessa anche la storia personale di un figlio che, tra nostalgia e gratitudine, ha potuto dire silenziosamente al proprio padre: anche oggi eri qui, e con te la passione per un giornalismo che è, e deve restare, coscienza viva della società.

Avvocato e figlio del giornalista Umberto Marchesini