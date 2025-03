I 150 anni del Club Alpino: "Una storia di passione. La montagna è di tutti"

Stefano Ovi, è vero che il CAI Reggio Emilia è una delle sezioni più longeve d’Italia? "Sì, se pensiamo che la nostra sezione compie 150 anni. Sembra inverosimile che un’associazione possa durare così a lungo nel tempo, ma nel Club Alpino Italiano tutto è possibile. L’amore e la passione per la montagna in tutti i suoi aspetti supera qualsiasi ideologia e barriera. Possiamo dire che tre o quattro generazioni fra loro discendenti hanno legato il loro nome al Cai.

Che cosa significa essere socio Cai? Per me, e credo non solo per me, significa sentirsi accolti. Da ideali e valori che si scoprono essere condivisi, ma prima di tutto da un invito, rivolto a chi entra, che dice "Vieni con noi". Apertura, accoglienza, formazione. Il Cai è questo.

Quali sono i principi a cui vi ispirate e che avete ereditato dai vostri predecessori? "E’ un movimento continuo, si entra nel Club contribuendo a instillare sempre nella nostra vita quotidiana i principi di rispetto verso gli altri e verso l’ambiente, e naturalmente, verso la montagna, che ci caratterizzano. I nostri principi ispiratori sono l’ossatura dell’identità e della struttura del CAI, ovvero la montagna per tutti, che unisce, la solidarietà e il mutuo soccorso, ricerca e cultura, l’arte dello sport e la ragionevole sicurezza".

Avete raggiunto i 3mila soci, cifra impressionante. "Una dimensione impensabile fino a pochi anni fa. A Reggio e nel nostro territorio vivono tantissimi appassionati di montagna, per i quali siamo un punto di riferimento. Noi diamo l’accesso alle vette a chi da solo non potrebbe averlo".

Sono sempre più frequenti gli episodi di improvvisazione da parte di alcuni che affrontano arrampicate o salite ad alta quota senza preparazione. Perché questa superficialità? "Rispondo dicendo che noi siamo nella posizione opposta rispetto alla superficialità. In montagna non ci si può improvvisare, ed è questo che insegniamo. L’umiltà della rinuncia quando non è possibile salire. Per dare consapevolezza a chi si appresta ad affrontare la montagna".

E’ appena uscito il nuovo numero di ‘La nostra storia 1875-2025’, curato da Iglis Baldi. Uno strumento interessante nelle mani di chi non vi conosce ancora. "Bravo è stato Iglis a cercare negli archivi, tra le carte, per ripercorrere passo passo il nostro passato, ‘ascoltare’ tanti soci, ricordare personaggi o avvenimenti che hanno segnato il lunghissimo percorso del Club Alpino, non a tutti noti, per far conoscere soprattutto all’esterno La Nostra Storia".

Che cosa dà la montagna a chi la sa amare? "La montagna ti strega. Quando alzi lo sguardo e vedi il Dente del Gigante nel massiccio del Monte Bianco, Courmayeur … e senti soltanto il silenzio e il vento. Per capire la montagna possiamo parlare anche del mare. C’è un legame che unisce marinai e montanari, catturati, attratti da queste grandi manifestazioni della natura".

Vuole dire qualcosa ai giovani che si apprestano a entrare nella vostra grande famiglia? "Impegno e passione sono i principi che i soci hanno da sempre profuso nel nostro sodalizio, perciò spero che i nuovi arrivati possano continuare, e lo dico semplicemente, ad avere la stessa voglia di fare e che nasca in loro un orgoglio di appartenenza alla grande famiglia del Cai".