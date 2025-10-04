I 25 anni della Aliberti: "Che bello dar voce agli autori scomodi"

Un quarto di secolo di libri da sfogliare e un secolo di calici da stappare: così Francesco Aliberti, editore reggiano, celebra i 25 anni della Compagnia Editoriale Aliberti, nata nel 2001 e oggi punto di riferimento per storie che parlano di attualità, memoria e cultura.

"Pur essendo diventati una casa editrice nazionale, il cuore emiliano non ci ha mai abbandonato", ci racconta, mentre si prepara all’appuntamento di domania, quando alla Corte Ospitale di Rubiera, ‘Degustare Libri’ trasformerà la lettura in festa, tra incontri, firmacopie e i vini delle Cantine Lombardini, che festeggiano nel frattempo i loro cento anni.

Aliberti, 25 anni sono un traguardo importante. Se pensa al primo libro pubblicato e all’ultimo, qual è il filo rosso che lega l’avventura della Compagnia editoriale Aliberti?

"Il primo libro pubblicato nel 2001 fu ‘Il Quartetto Italiano’ di Borciani, che raccontava, in due lingue, la storia del famoso Quartetto di Reggio Emilia, con una vocazione possiamo dire ‘cittadina’. In mezzo si sono susseguite tante pubblicazioni, oltre duemila titoli. Con l’ultima, abbiamo chiuso un cerchio, pubblicando ‘Casa D’altri’ di Silvio D’Arzo con la prefazione di Giovanni Lindo Ferretti. E’ il tratto emiliano a legare questi due libri; pur essendo diventati una casa editrice nazionale, il substrato emiliano non è mai mancato".

Nei vostri titoli infatti emerge molta "reggianità": dalle vicende delle Officine Reggiane alle biografie di figure come Renzo Bonazzi, Loris Malaguzzi, Achille Maramotti, Alessandro Carri, fino ai volumi di cronaca sul processo Aemilia e sul caso Saman. Perché per voi era importante che la casa editrice diventasse anche una memoria del territorio? E cosa rende questi libri interessanti anche per chi vive lontano da qui?

"Siamo nati come casa editrice territoriale, legata all’Emilia-Romagna. Abbiamo conosciuto intellettuali emiliani come Edmondo Berselli, Leo Turrini, Beppe Cottafavi, Raffaele Crovi. Da lì sono nati libri che hanno un’impronta locale ma soprattutto un interesse nazionale. Quando Edmondo Berselli pubblicò ’Quel gran pezzo dell’Emilia’ con Mondadori, divenne un best seller proprio parlando della nostra terra. Il tratto regionale non limita l’aspirazione nazionale, anzi molte eccellenze emiliane hanno avuto risonanza anche ben oltre i confini del territorio".

Il festival celebrativo dei 25 anni si svolgerà alla Corte Ospitale di Rubiera, luogo simbolico per il territorio. Perché avete scelto proprio qui di celebrare questo compleanno?

"Rubiera è un luogo strategico, a metà strada tra Modena e Reggio. Il Comune è molto attivo: devo ringraziare il sindaco Cavallaro, che è stato tra i primi a propormi questa idea. E poi, che dire, la Corte Ospitale è un posto magico. Se tutto andrà bene, speriamo che diventi un appuntamento fisso".

La casa editrice ha sempre affrontato temi forti: dall’attualità alle mafie, fino al libro su Saman. Quanto è importante per voi dare voce anche a storie scomode, che non sempre trovano spazio altrove?

"È l’unica ragione d’essere di un editore indipendente. Il nostro privilegio è di non subire condizionamenti, né dal mercato né dalla politica. Credo che la funzione di un editore piccolo o medio sia quella di dare voce a storie e autori che altrimenti non troverebbero spazio, perché considerati "scomodi". Se diamo fastidio a qualcuno, a noi non interessa: come quando fummo i primi a pubblicare opere come la "Mignottocrazia". Quindi cosa cerca un editore Aliberti in un testo?

"Riceviamo ogni giorno decine di email di proposte editoriali da aspiranti scrittori e giornalisti. Ciò che cerchiamo, soprattutto, è l’originalità: la qualità della scrittura, una storia inedita, una grande storia. Cerchiamo di esplorare territori che i grandi editori non guardano. Essere indipendenti ci permette di non dover valutare solo il peso di un libro sul mercato, a noi interessa prima di tutto il talento".

"Degustare Libri" nasce dall’incontro tra editoria e vino, con le Cantine Lombardini, di cui sua moglie è socia, che quest’anno festeggiano i cento anni. Da dove viene questa idea di unire parole e calici?

"A casa nostra si fanno due cose: si pubblicano libri e si produce vino. Ho conosciuto mia moglie che faceva il Lambrusco, io mi occupavo di editoria. All’epoca c’era Raffaele Crovi, scrittore reggiano e grande figura dell’editoria italiana, che diede una mano a me e a Alessandro Di Nuzzo, direttore editoriale, a fondare la casa editrice. Fu proprio lui a proporre l’idea del progetto Wine & Book: il primo abbinava un libro di poesie di Luciano Serra, poeta reggiano e amico di Pier Paolo Pasolini, a una bottiglia di Campanone. Da quell’esperimento è nata una tradizione che oggi trova la sua evoluzione nel festival".

A livello familiare avete fatto squadra, innovando con l’idea di unire vino ed editoria. E nella casa editrice com’è andata?

"In editoria fare squadra è fondamentale: una casa editrice è una macchina collettiva, un lavoro di team in cui ognuno porta il proprio contributo. Non è un caso che nel 2015 abbiamo scelto di cambiare nome in Compagnia Editoriale Aliberti, per sottolineare che dietro ogni libro c’è sempre un lavoro corale".

Guardando al futuro invece, come immagina l’editoria e la Compagnia Aliberti nei prossimi 25 anni? Quali sfide vede all’orizzonte, soprattutto rispetto al rapporto delle nuove generazioni con la lettura e al modo in cui un editore indipendente può intercettare l’interesse?

"Le nuove generazioni leggono più delle vecchie, e non è vero che preferiscono il digitale: anzi, il settore più florido è proprio quello dell’editoria per ragazzi. Anche i giovani che trascorrono molto tempo sui social, quando leggono scelgono la carta. Il mercato librario non è calato, quando ho iniziato c’erano circa 3.800 punti vendita e oggi il numero è più o meno lo stesso. Nei prossimi 25 anni continuerò a vedere il libro di carta, perché, come diceva Umberto Eco, è un oggetto perfetto. Sono convinto che tra 25 anni avremo ancora i libri fatti così, e più o meno lo stesso numero di lettori. Sicuramente troppo pochi: peggio di noi, in Europa, ci sono solo Cipro e Romania".

Nel frattempo però in collaborazione con il Tecnopolo di Reggio, state sviluppando il "libro liquido": un nuovo formato digitale che unisce testo, immagini, video e musica.

"Sì, sarà presentato nel 2026, è un progetto ambizioso, ma per ora ancora sotto embargo. Ovviamente, il fatto che il libro sia un oggetto perfetto non significa che non si possano immaginare altre forme di fruizione dei contenuti. Queste però saranno complementari e non toglieranno lettori al libro".

Per concludere: se dovesse descrivere con un vino i 25 anni della Compagnia editoriale Aliberti, quale sceglierebbe?

"Sicuramente un Lambrusco, che, come diceva Edmondo Berselli, è il più divertente dei vini: sincero, da bere in compagnia. Proprio come la nostra casa editrice, il Lambrusco è socialità e condivisione, ed è quello che vogliamo fare con i nostri libri, condividere".