I 25 anni di Ematologia. La festa e un annuncio: "Via alla terapia Car-T"

E’ stato un momento importante per la sanità reggiana il convegno “Le radici e il futuro: 25 anni di ematologia a Reggio Emilia”, che ha celebrato la storia di un reparto che oggi è divenuto un’eccellenza di livello nazionale, l’Ematologia del Santa Maria Nuova, ma che ha anche accolto un grande annuncio da parte del Presidente della Regione, Stefano Bonaccini: l’ufficializzazione dell’abilitazione, per il reparto oggi nella sede del Core, alla somministrazione delle cellule Car-T, una strada terapeutica estremamente innovativa.

Il dottor Francesco Merli, direttore dell’Ematologia e presidente della Fondazione Grade Onlus, ha spiegato: "In 25 anni tantissime cose sono cambiate nell’ambito dell’ematologia: per le leucemie mieloidi ad esempio le aspettative di vita rispetto a quando abbiamo cominciato sono salite avvicinandosi a quelle delle persone sane, e spesso si sospende anche la terapia. Il linfoma diffuso a grandi cellule B ha visto l’introduzione di farmaci nuovi che hanno nettamente incrementato le possibilità di cure, l’ultimo ritrovato sono le terapie Cat-T che hanno cambiato la prognosi per pazienti che non avevano possibilità di cura". Merli ha poi ripercorso la storia dell’Ematologia a Reggio, a partire dai medici Franco Gobbi, poi il passaggio al piano superiore dell’Ospedale Spallanzani con un medico dedicato al day hospital per le malattie ematologiche, il dottor Paolo Avanzini, e ancora alla fine degli anni ‘80 l’incremento dello staff con l’ingresso dello stesso Francesco Merli, Luciano Masini, Fiorella Ilariucci. La crescita di questo servizio di day hospital ha portato alla nascita dell’ematologia nel 1998, dove era possibile effettuare anche trapianti di midollo con il dottor Alessandro Bonini, scomparso lo scorso agosto. E poi i 25 anni, fatti di cambiamenti strutturali ma soprattutto di professionisti appassionati che hanno portato ad una crescita costante, fino al reparto di eccellenza su cui oggi può contare l’ospedale, la comunità di Reggio Emilia e non solo (attualmente un paziente su tre arriva da fuori provincia). Un reparto che ora, grazie al sostegno della Fondazione Grade Onlus (che ne ha sempre accompagnato e sostenuto il percorso) sta affrontando un ampiamento strutturale e di personale che porterà all’aggiunta di sei ulteriori posti letto, ormai necessario perché l’indice di occupazione letti nel 2023 è stato vicino superiore al 95%.