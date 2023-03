I 30 anni della Coop sociale L’Ovile "Senza di lei, la città sarebbe diversa"

Trent’anni di cooperativa sociale L’Ovile. "Questa città sarebbe diversa senza questa cooperativa", l’ha elogiata il sindaco Luca Vecchi. In una polveriera gremita, la celebrazione ha mostrato il volto di una realtà forte, orgogliosa, esempio di attività che si traduce in integrazione, riduzioni dei problemi sociali, crescita della città.

"Un presidio di legalità - ha detto il presidente Valerio Maramotti -, senza questa presenza i più fragili sarebbero i più esposti anche alla criminalità organizzata". Il sindaco ha parlato di "un sistema di welfare locale, unico in Italia, che ha unito la forza del pubblico e la forza del privato sociale". Ricordando la tragedia del naufragio di Steccato di Cutro, Vecchio ha detto che "a Reggio possiamo dire di non avere mai girato la testa dall’altra parte".

"Con L’Ovile, e sottolineo con e non per L’Ovile, hanno lavorato più di 2700 persone – ha detto il presidente della coop reggiana di via De Pisis -; spesso lo stipendio frutto di quel lavoro è l’unica entrata per la famiglia. Un lavoro che dà dignità alla persona e che, in diversi casi, è stato un punto di ripartenza nel percorso di vita. In trent’anni, nelle nostre case e appartamenti, hanno trovato ospitalità oltre 4000 persone. E se guardiamo la foto scattata oggi, L’Ovile ha quasi 400 persone occupate, ha attivi percorsi formativi di inserimento lavorativo per 30 persone e accoglie nelle proprie strutture 430 persone di 14 nazionalità diverse, compresi molti ucraini in fuga dalla guerra. Nei laboratori socio occupazionali sono accolte ogni giorno più di 40 persone con gravi fragilità fisiche o psichiche".

Partita dalla “famiglia allargata” di don Daniele Simonazzi a Pratofontana, nel 1993, L’Ovile è cresciuta sino a configurarsi come una delle più grandi realtà della cooperazione sociale legata a Confcooperative Terre d’Emilia. Il Prefetto Iolanda Rolli ha avuto parole di elogio: "Complimenti a Reggio per quello che sa fare, i reggiani sono una grande forza". Sono intervenuti la consigliera regionale Ottavia Soncini e la direttrice del distretto Ausl di Reggio, Elisabetta Negri. Presenti il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Matteo Caramaschi, e l’onorevole Graziano Del Rio.