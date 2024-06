I 30 anni della Croce Verde. L’impegno di 900 volontari

La Croce Verde Alto Appennino, con sede a Busana, ha celebrato i suoi primi 30 anni di attività sul vasto territorio del comune di Ventasso e oltre, grazie all’impegno di 900 volontari che si sono resi disponibili in qualsiasi ora del giorno e della notte. Tanto per non dimenticare, sono state eseguite simulazioni di ‘soccorso avanzato’ con il Fabio Enrico Croci, già medico del pronto soccorso del Sant’Anna di Castelnovo, e i tecnici del Soccorso Alpino Monte Cusna. Sono stati conferiti attestati di merito ai volontari storici dell’associazione, circa una sessantina, la consegna da parte dell’amministrazione comunale quale riconoscimento di stima per il coraggio e il senso civico dimostrato dai volontari e dipendenti. Consegnato anche un omaggio della Costituzione italiana a 28 neodiciottenni del Comune Ventasso. Sono intervenuti l’onorevole Ilenia Malavasi, il consigliere regionale Andrea Costa, consigliere provinciale e presidente dell’Unione dei Comuni Elio Ivo Sassi, il presidente Anpas Emilia-Romagna, Iacopo Fiorentini. È stata poi l’occasione per l’inaugurazione di una ambulanza attrezzata a servizio della comunità per trasporti di emergenza urgenza territoriali. "Grazie a tutta la popolazione che ancora una volta ci ha sostenuto – ha detto il presidente del sodalizio Federico Franchini –, i 900 volontari che nel corso di questi 30 anni di servizio hanno donato il loro tempo al servizio della comunità, il parroco dell’Unità Pastorale Ventasso, il Comune per tutti gli interventi a qualsiasi titolo e Danilo Manari, cofondatore della Croce Verde Alto Appennino. Ringraziamento inoltre a Market Il Ponte, Caseificio del Parco, Bianchini Giuliano - Altamedia, Canedoli Sandro e Nuova Samicer per il sostegno all’iniziativa".

s. b.