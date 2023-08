I 30 anni di ’Un bambino per amico’ Fondi a favore dei piccoli di Tuzla

Una festa con cena, giochi e incontri ha salutato i 30 anni di vita dell’associazione "Un bambino per amico", all’oratorio parrocchiale a Pieve, con l’evento a sostegno dell’accoglienza di alcuni bimbi dell’orfanatrofio di Tuzla, in Bosnia. "Finalmente dopo 4 anni di interruzione forzata delle attività a causa dell’emergenza sanitaria – spiega Monica Righini, tra i fondatori dell’associazione e volontaria attiva – riprende il nuovo progetto di accoglienza. Sono di nuovo con noi i bambini dell’orfanatrofio della città bosniaca e altri amici dalla Serbia e dai campi profughi saharawi. Il nostro impegno vuole essere sempre maggiore, anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato". Durante l’evento sono state proiettate anche fotografie e immagini di iniziative proposte negli anni, a scopo di solidarietà. Una cena si è svolta anche a cura del progetto "Buon Samaritano" della Croce rossa, coordinato da Milena Salardi. Obiettivo di "Un bambino per amico" è anche quello di stimolare e sensibilizzare giovani e comunità sulle tematiche della diversità, della pace e della solidarietà.