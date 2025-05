I 32 itinerari per un weekend della blogger Laura Zampetti

Esce oggi in libreria una guida di viaggio speciale, scritta e curata da Laura Zampetti, travel blogger reggiana, fondatrice del progetto ‘I Weekendieri’, che ha come focus i viaggi di breve/media durata.

‘A 2 ore da Milano. Idee per un weekend a portata di mano’, pubblicata da Mondadori Electa, ospita 32 itinerari di weekend, tutti a due ore da Milano. Ed essendo Laura di Reggio Emilia non poteva non includere la città e le colline come itinerari.

"I weekendieri, a differenza dei vacanzieri che sono sempre in vacanza, sono i viaggiatori del fine settimana, che approfittano di ogni giornata libera per vivere esperienze, conoscere persone, scoprire luoghi, riempire l’anima e gli occhi di meraviglia. Sono i lottatori, i sognatori, che aspettano con determinazione e pazienza i loro momenti di libertà. Ritagliarsi un momento per se stessi è il più bel regalo che possiamo farci", asserisce la Zampetti.

Dalla celebre pagina Instagram I Weekendieri nasce un libro dedicato a chi cerca avventure fuori porta senza dover percorrere lunghe distanze. Una guida essenziale per chi desidera scoprire mete incantevoli raggiungibili in poco tempo.

Lara Maria Ferrari