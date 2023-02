"I 4 milioni vinti da un bisognoso In paese tutti dicono di conoscerlo"

A Fabbrico quasi non si parla d’altro. Crisi economica? Maxi bollette di luce e gas? Il Napoli che corre verso lo scudetto? Non c’è argomento che tenga di fronte alle chiacchiere sul vincitore del super premio da oltre quattro milioni di euro (lordi, ovviamente) del Supernalotto da record, che ha portato oltre 317 milioni di euro da dividere tra i possessori di novanta quote vendute in tutta Italia.

Una di queste è stata giocata alla tabaccheria ricevitoria di Luciano Merzi, in centro a Fabbrico. E qui, anche ieri, è continuato il "pellegrinaggio" di clienti, amici e curiosi: "In molti si dicono sicuri di sapere il nome del fortunato vincitore. C’è anche chi si sbilancia con dei nomi. Ma saltano fuori identità diverse una dall’altra. Proprio come accade sempre in caso di vincite super come questa", racconta il gestore della ricevitoria da cui è transitata la dea bendata.

Di certo c’è che, almeno fino a ieri, nessuno si era fatto vivo per dire: "Sono io il vincitore". Magari per ringraziare Merzi per la "dritta" fornita nel consigliare la possibile combinazione numerica super fortunata. "Non credo di sbagliarmi se dico che quei soldi non finiscono… sul bagnato. Sono certo – aggiunge Luciano Merzi, seguendo il suo intuito – che sono destinati una persona tutt’altro che agiata economicamente, che potrà risolvere un bel po’ di problemi con quella bella somma".

E’ forte il sospetto che il vincitore possa essere un operaio della Argo Tractors, il cui stabilimento si trova proprio poche decine di metri dalla tabaccheria di via Matteotti, o di qualche altra azienda della zona industriale locale o dei paesi limitrofi. C’è chi si dice certo che il vincitore abiti a Budrio di Correggio, un altro nel Modenese….

Qualcuno indica un operaio di Fabbrico che lavora nella zona industriale di Rolo. Poco probabile che possa trattarsi di un cittadino straniero: "Loro – confida Merzi – solitamente preferiscono tentare la fortuna col Gratta e Vinci. Non li vedo mai giocare al Superenalotto…". Ma potrebbe trattarsi pure di qualche agente di commercio di passaggio, non del paese. Dalla tabaccheria di Fabbrico ne passano parecchi, a ricaricare il telefonino o a prendere le sigarette, tra una tappa e l’altra.

Antonio Lecci