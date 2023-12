I 40 anni della scuola Arcobaleno

Una grande torta con la scritta colorata dell’arcobaleno è stata tagliata nel giorno della celebrazione del compleanno numero 40 della scuola comunale d’infanzia Arcobaleno di Guastalla, dove si sono conclusi gli eventi di questo particolare compleanno. Presenti le autorità locali, ma soprattutto gli operatori, i bambini coi loro familiari, ex educatori e perfino ex bambini che hanno ricordato con gioia e commozione gli anni trascorsi alla scuola d’infanzia di via Giovanni XXIII. Sono stati inoltre realizzati diversi spazi espositivi coi lavori dei bambini, tutto suddiviso per tematiche: dall’ambiente alla società, fino alle tecniche informatiche e alla comunicazione, di cui ha fatto parte anche la pubblicazione del giornalino, con i bimbi che si sono trasformati in cronisti per raccontare la vita della loro scuola.