I 40mila dell’Arena Il sindaco: "Così solo noi e Sanremo E si può migliorare"

"Non è un concerto come tanti altri, e lo testimonia la presenza della Rai, un fatto raro: c’è Sanremo e null’altro di questo livello sul servizio pubblico italiano. Ma abbiamo anche la consapevolezza che ci sono da fare dei miglioramenti per quanto riguarda la Rcf Arena, e tra questi indubbiamente anche il portare più concerti a Reggio il prossimo anno". Il sindaco Luca Vecchi non si tira indietro nel commentare il potenziale del nuovo impianto a margine della conferenza stampa istituzionale per il concertone Italia Loves Emilia. Prima di tutto, c’è l’orgoglio: "Siamo di fronte a una giornata importante di musica e solidarietà dove l’Emilia e l’Italia si mobilitano per la Romagna. Ma è anche un evento di forte promozione territoriale per la città e la provincia in un’arena forse unica in Europa che permette di organizzare simili serate".

Poi il sindaco ritorna sull’Arena: "Prima al Campovolo si veniva ogni tanto e c’era il desiderio di costruire qualcosa di stabile. Ci sono voluti più di 30 anni per portare questo sogno in realtà. Ma era solo il primo passo, visto che c’è stata l’esigenza di lanciare questo luogo nella sua complessità. Questa estate avremo quattro eventi tra cui uno di portata rilevantissima come Harry Styles; contiamo che ogni anno questa Arena possa fare un passo avanti".

La successiva conferenza stampa è utile per ringraziare tutti gli sponsor e dare i numeri ufficiali del concerto: "Alle 18,01 avevamo venduto 40mila biglietti per 1,8 milioni di ricavato, che tolte le tasse e la Siae sarà interamente devoluto in beneficenza ai luoghi della cultura: merito anche della copertura offerta dai nostri sponsor", le parole di Ferdinando Salzano, fondatore di Friends&Partners, organizzatore del concerto.

"È stata una avventura epica, uno sforzo enorme, per mettere in piedi tutto questo in soli 24 giorni", riferendosi ai tempi ristretti dall’annuncio rispetto ai 4 mesi per l’evento benefico del 2012 a Campovolo. Poi la sfilata di ospiti, partendo da Gianmarco Mazzi, sottosegretario al Ministero della Cultura, che ha ringraziato "gli organizzatori italiani: sono i migliori del mondo" mentre il governatore Bonaccini ha ricordato che "i danni stimati in Romagna ammontano a 8,8 miliardi di euro, rispetto ai 12 dell’Emilia nel 2012".

Infine spazio agli artisti, da Emma ("Campovolo ormai è il polo della solidarietà") ad Andrea Bocelli nel ricordare "di aver passato 5 anni a Reggio da piccolo: ho imparato anche il dialetto! Un territorio stupendo" improvvisando un duetto ‘a cappella’ con Gianni Morandi sulle note di ‘Romagna Mia’. Chiusura per Max Pezzali che ha parlato del duetto con Ligabue sulle note di ‘Leggero’: "Sono cresciuto non troppo lontano da qua (Pavia, ndr) e conosco bene anche io ‘l’odore dei fossi’. Per me è un punto di arrivo". Mentre sulle sedie nei primi ‘pit’ per mascherare un’arena piena al 40%, soprassiede: "Dopo il Covid va bene tutto: l’impatto maggiore è non fare musica. Che siano seduti, sdraiati o in piedi non importa".

Stefano Chiossi