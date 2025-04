I 45 punti sono da minimo storico. Tra le prove peggiori di sempre in A

In 40 anni di storia tra i professionisti del basket la Pallacanestro Reggiana ha avuto modo di scrivere diverse volte il suo nome negli albi dei record: positivi e negativi. L’oltremodo deficitaria prestazione offensiva di lunedì sera a Bologna degli uomini di Priftis (foto), rientra purtroppo nei secondi. Gli appena 45 punti segnati contro la Virtus (di cui un terzo dal solo Kwan Cheatham) rappresentano infatti, dal 1960, anno delle Olimpiadi di Roma, ovvero quando il basket italiano entrò nell’era moderna, una delle prove in attacco meno brillanti in assoluto. La quarta, in termini numerici, dagli anni ‘60. Tolti i miseri 27 punti segnati da Gorizia, al cospetto sempre delle Venere, a fronte degli 82 subiti, nel torneo 1961/1962, il primato negativo appartiene alla Fortitudo Bologna che, nell’annata 1970/1971, si arrese 40-72, tra le mura amiche, all’allora imbattibile Ignis Varese. Seguono a ruota i 42 punti segnati da Avellino alla terza giornata d’andata della stagione 2005/2006 nella dura sconfitta (-45) in casa della Montepaschi Siena.

Stessa quota raggiunta da Pistoia l’11 novembre 2017 al PalaBigi di Reggio, quando fu surclassata dalla Grissin Bon di Max Menetti: 90-42 (a proposito di primati biancorossi positivi). I 45 punti di due giorni fa sono quindi, per il sodalizio di via Martiri della Bettola, il record negativo in termini di punti realizzati in 27 stagioni di serie A (in A2 e Legadue invece il minimo storico fu 52, nella sconfitta patita a Rimini, da neopromossa, nel campionato 1982/1983).

Guardando alle statistiche la Pallacanestro Reggiana, in serie A, è scesa sotto quota 50 in un altro paio di occasioni. Accadde nel corso del campionato 1990/1991, in panchina Massimo Grisanti: l’allora Sidis chiuse con 48 punti infilati nel canestro avversario, subendone però, nell’occasione, appena 50. Si arrese invece 64-49 nel gennaio del 2013, di fronte alla Mens Sana Siena, che stava sparando gli ultimi colpi dalla sua corazzata pluriscudettata, prima delle note vicende extraparquet che portarono alla revoca di due titoli. Oltre alla prepotente vittoria contro Pistoia di cui si scriveva poco sopra, negli annali si registra un altro successo reggiano con gli avversari tenuti a meno di 50 punti. Il riferimento è al rotondo 78-49 con cui la Bipop di Frates sconfisse Teramo alle prime battute del campionato 2004/2005.

Gabriele Gallo