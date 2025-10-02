I 450 anni del Duomo. Il concerto a Guastalla

Stasera alle 21 in duomo a Guastalla è in programma un concerto, con ingresso libero, promosso in occasione della festa patronale di San Francesco d’Assisi, ma anche per il 450° anniversario della Consacrazione dello stesso duomo da parte di San Carlo Borromeo, avvenuta nel 1575. L’evento, organizzato dall’associazione Giuseppe Serassi, sarà reso ancora più solenne grazie all’utilizzo dell’organo storico Giuseppe Serassi del 1794, uno degli strumenti più prestigiosi della tradizione organaria italiana, completamente originale, a due tastiere e con oltre duemila canne.

Il programma musicale prevede brani che spaziano dal medioevo alla grande musica barocca, in un programma che si apre con il Prologo nell’antivigilia della festa di S. Francesco d’Assisi tratto dal Laudario di Cortona con Sia Laudato san Francesco del XIII secolo, per proseguire con il Concerto in Re maggiore per tromba e organo di Georg Philipp Telemann, le suggestive armonie di Matthias Greiter, la forza evocativa di Händel con Sound an alarm e Passacaglia, il Concerto in Re maggiore per tromba e organo di Johann Friedrich Fasch e ancora Bach con Lodate Dio. con brani dal Laudario di Cortona fino a celebri pagine di Telemann, Händel, Bach, Fasch e Scheidt.

Protagonista del concerto è la Cappella Musicale della Cattedrale di Reggio Emilia con l’ensemble vocale e strumentale di ottoni composto da Sara Fornaciari, Marco Guidorizzi, Innocenzo Caserio e Simone Copellini. All’organo Primo Iotti, al quale è affidata anche la direzione. Un’occasione per vivere la musica come celebrazione.

Antonio Lecci