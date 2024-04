I 5 Stelle ufficializzano il sostegno a Massari

Il Movimento 5 Stelle ufficializza l’appoggio al candidato civico della coalizione di centrosinistra Marco Massari. "Le motivazioni che ci hanno spinto a sostenere questo progetto – spiegano i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi e la coordinatrice provinciale Elena Mazzoni – si ritrovano all’interno del lungo percorso di definizione degli obiettivi che ci proponiamo per la città: la scelta di un candidato puramente civico, la volontà condivisa di porsi in discontinuità con l’amministrazione precedente e l’accoglimento di tutte le nostre proposte riguardo a trasparenza, legalità, partecipazione, cura delle persone e della città". Per i pentastellati è oggi "più che mai urgente contrapporre il valore dell’altruismo agli egoismi che caratterizzano le destre e ai personalismi che, purtroppo, non mancano neppure a sinistra. Il partecipare a un progetto condiviso, quindi, segna decisamente un cambio di passo che ci rende promotori e attuatori del cambiamento che da anni predichiamo dai banchi dell’opposizione".