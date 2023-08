I 50 anni della compagnia maggistica Monte Cusna

Mezzo secolo di attività storico-culturale della compagnia maggistica Monte Cusna di Villa Minozzo, che oggi festeggia il 50° anniversario della sua attività e dei suoi successi. Alle 15,30 al campo del Maggio di Asta la Compagnia Monte Cusna eseguirà il nuovo spettacolo ’La Rocca Crudele’. "Esprimiamo emozione, gioia e gratitudine per questo prestigioso traguardo, - dice il sindaco Elio Ivo Sassi - brillantemente raggiunto, generazione dopo generazione, grazie alla messa in scena di decine di copioni e centinaia di spettacoli. Rifacendosi alle antiche tradizioni del teatro popolare del crinale dell’Appennino tosco-emiliano, i maggerini dalla Monte Cusna decisero di fondare il sodalizio. Molti di coloro che posero la prima pietra non sono più fra noi, ma il loro ricordo rappresenta uno stimolo in più per chi porta avanti questa straordinaria tradizione". In una nota della Compagnia Monte Cusna si legge: "Ci ha uniti la passione tramandata da genitori a figli, non ci siamo mai arresi perché il Maggio ci ha sempre dato tanto gioia".