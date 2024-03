"I 58 milioni di debito non sono più recuperabili"

Giovanni Burani e Walter Burani, ex amministratore delegato ed ex presidente della casa di moda di Cavriago, sono tuttora a processo, questa volta a Reggio, per i reati di bancarotta fraudolenta che sono accusati di aver commesso come amministratori di ‘Design & licenses’ e di ‘Mariella Burani Fashion group’ tra il 2005 e il 2009. Padre e figlio erano stati rinviati a giudizio dal gup Luca Ramponi nel febbraio 2021: un filone altro e parallelo rispetto a quello che portò alla condanna per entrambi a 6 anni da parte del tribunale reggiano, già confermata in Cassazione, per il maxibuco di 481 milioni dell’azienda. Nel processo reggiano, in corso dal 29 settembre 2021, ieri è stato ascoltato come testimone l’avvocato Giulia Spaggiari, curatore di ‘D&L’: lei, e anche i tre commercialisti Franco Cadoppi, Giovanni Crotti e Maria Elena Costetti, curatori di Mbfg assistiti dall’avvocato Alberto Sirani, segnalarono in passato "complesse operazioni di acquisto e vendita di azioni di Antichi Pellettieri, mediante uno scriteriato ricorso al credito bancario, che contribuirono a causare il fallimento sia di D&l sia di Mbfg". Finanziamenti e rifinanziamenti che videro anche l’ingresso di LCapital, società finanziaria riconducibile al gruppo del lusso Lvmh (Louis Vuitton) nelle società del gruppo Burani. Nel capo di imputazione si contesta un sistematico indebitamento di D&l, nella consapevolezza dei suoi amministratori dell’impossibilità di restituire le somme. Secondo la ricostruzione fatta ieri in aula dall’avvocato Spaggiari, l’insolvenza di D&l risaliva almeno al 2005. E, all’esito di quattro operazioni finanziarie, LCapital, che entrò comprando le azioni di una società del gruppo Burani, trasse beneficio perché i Burani avevano fatto un accordo secondo cui se l’operazione era in apparenza lecita, in vista della quotazione di Antichi pellettieri, loro però non comunicarono il patto parasociale che prevedeva per quella società la possibilità di un’uscita entro un certo periodo comunque vantaggiosa, a prescindere dall’andamento: loro avrebbero speso 18,7 milioni ma dopo tre anni uscirono e ne incassarono 40. Nell’ambito di queste mosse, la D&L rimase debitrice verso la controllante Mbfg per 58 milioni, "cifra - ha detto ieri Spaggiari - che non sarà più recuperabile". E sarebbe stata usata in modo da sostenere il titolo del gruppo Burani, facendo arrivare su D&L una serie di prestiti che servivano per la quotazione di Antichi pellettieri, ma senza che D&l potesse restituire il debito. Secondo quanto dichiarò l’avvocato difensore Stefano Borella nel 2021, "l’indebitamento di D&l era fisiologico in un’ottica di operazioni ingragruppo, perché il maggior debito di D&l rimase in capo a Mbfg che poi coprì l’indebitamento".