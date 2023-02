I 65 anni di Villa Verde "A servizio del pubblico"

Un libro per celebrare i 65 anni di Villa Verde. Un’opera curata da Giuliana Lusuardi che ripercorre la storia della casa di cura di via Basso. Dagli albori, quando 12 medici, dotati di notevole spirito imprenditoriale, si misero assieme nel 1957 per dare vita a una nuova casa di cura, alla periferia della città – "Ma in quegli anni, qui era tutta campagna. Reggio si fermava al ponte di San Pellegrino", ricorda l’attuale presidente, il dottor Fabrizio Franzini –, con la sua crescita fino al 1976. Successe un periodo di transizione fino al 2000, quando su Villa Verde furono compiuti investimenti importanti che l’hanno portata a essere la struttura d’eccellenza di oggi. In Villa Verde, 65 anni di storia viene raccontato tutto questo. E ieri, alla presenza del sindaco Luca Vecchi, del direttore generale dell’Ausl di Reggio, Cristina Marchesi, e soprattutto, di tanti medici e collaboratori della clinica, il volume è stato presentato.

"Quello che ho l’orgoglio di poter affermare – sottolinea il presidente Franzini – è che sì, Villa Verde è una struttura privata, ma la sua vocazione rimane quella di un servizio a favore del pubblico. Con l’Ausl abbiamo rapporti eccellenti, improntati alla collaborazione. Dal 2022 poi abbiamo aperto anche la struttura di Novellara: una scelta che per il momento si sta rivelando azzeccata, perché, se c’è una cosa che il Covid ha dimostrato, è la grande necessità di una medicina territoriale che funzioni".

"Per capire che cosa è oggi Villa Verde, credo sia importante capire il contesto in cui nacque – aggiunge il sindaco Vecchi –. Furono gli anni dove esplose la creatività, l’imprenditorialità e la capacità di fare dei reggiani. Questa è una clinica sì, ma è soprattutto un’azienda. Che si è sviluppata da 65 anni. Un esito non scontato. Molte aziende hanno una vita molto più breve. Villa Verde, invece, è un bene comune di questa città".

"Con i vertici della clinica abbiamo un rapporto franco e produttivo – rimarca la dottoressa Marchesi –. Noi, come pubblico, diciamo cosa manca e nei limiti del possibile, Villa Verde si pone al nostro fianco. Dobbiamo ringraziarli perché, per esempio, hanno mostrato piena disponibilità ad accogliere le nostre equipe di chirurghi ortopedici nelle loro sale operatorie, consentendoci quindi di smaltire in tempi ragionevoli le liste d’attesa createsi ai tempi del Covid".

"Ho accettato con entusiasmo di curare questa pubblicazione – spiega Giuliana Lusuardi, autrice del volume -. Quello che ho colto è stato il piacere di tante persone ad aver lavorato in questa struttura. Un po’ come essere in una famiglia".

Nicola Bonafini