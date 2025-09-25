I 70 anni della Camera del Lavoro. La mostra tra lotte e conquiste

Inaugurata la mostra ‘Via Roma, 53. Da 70 anni la casa di chi lavora’, allestita nella corte interna della Cgil, in occasione del settantesimo anniversario della Camera del Lavoro. L’esposizione è aperta fino al 15 novembre.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Spazio Gerra, racconta la storia dei luoghi che sono e sono stati la casa del sindacato attraverso le vicende legate allo sgombero della precedente sede della Camera del Lavoro – Palazzo Carmi nell’ottobre 1954 – fino all’inaugurazione dell’attuale sede di via Roma, Palazzo Guicciardi Guidotti, nel giugno 1955. Il percorso espositivo si compone di più di 30 immagini, fra fotografie, documenti, manifesti e pagine di giornale. Materiali provenienti dalla Fototeca della Biblioteca Panizzi e dall’Archivio fotografico della Cgil nazionale, arricchita anche di materiali documentali provenienti dall’Archivio storico della Camera del Lavoro di Reggio. Inoltre è corredata da estratti della stampa del periodo ’La Verità’, settimanale della Federazione reggiana del Pci e ’Lavoro’, settimanale della Cgil nazionale. Chiude la mostra un estratto dell’intervento che Giuseppe Di Vittorio tenne il 19 giugno 1955, giorno dell’inaugurazione dell’attuale sede del sindacato. L’intervento, a cui presta la voce il segretario generale Cristian Sesena, può essere ascoltato dai visitatori attraverso un QR code. La mostra verrà ricordata per la collocazione permanente della fotografia che ritrae Giuseppe Di Vittorio (segretario generale della Cgil nazionale), Walter Sacchetti (Segretario generale della Camera del Lavoro) e Franco Iotti (Segretario confederale della Camera del Lavoro) mentre salgono lo scalone di Palazzo Guicciardi Guidotti il 19 giugno 1955, poco dopo il taglio del nastro.

Stella Bonfrisco