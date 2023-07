I 99 appartamenti Erp continueranno a essere gestiti da Acer

I 99 appartamenti Erp e le relative 47 pertinenze (cantine e garage) continueranno ad essere gestiti da Acer. L’ultimo consiglio comunale ha riconfermato per 5 anni la convenzione. L’Agenzia per la Casa ha il compito di gestire le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, investimenti e riqualificazione. Soddisfatta l’assessora al Welfare Anna Giangrandi (nella foto): "Fra i Comuni della Val d’Enza, abbiamo il numero più alto di alloggi. L’unica condizione che chiediamo ai residenti è di essere responsabili nella cura degli appartamenti e l’impegno nel ridurre le morosità.

Siamo contenti per i risultati ottenuti dal 2021, per avere migliorato la collaborazione con Acer ed essere arrivati ad un maggiore investimento di risorse umane nei nostri uffici tecnici". Sant’Ilario costruì le prime case popolari già nel 1912, e l’impegno del Comune è stato costante nel tempo.

Nel 1997 si è realizzato un nuovo servizio: la Residenza Protetta, una palazzina di 11 mini appartamenti, sia per singoli che per coppie, adiacente al Centro diurno e al Servizio sociale.

È in via Roma, in pieno centro. "Sono autonomi rispetto alle utenze e privi di barriere architettoniche - spiega Giangrandi - Non c’è custode, né assistenza notturna. Con l’apertura del Centro Diurno vengono programmate visite agli ospiti della Residenza da parte degli operatori del Servizio anziani". La retta mensile è calmierata, e non ci sono spese condominiali. Accolgono anziani e invalidi parzialmente autosufficienti, offrendo loro indipendenza ma anche compagnia. (Info: 0522- 672260).

Francesca Chilloni