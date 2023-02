I ballerini della Gauthier Dance danno vita ai sette peccati capitali

I sette peccati capitali danzati dalla Gauthier Dance Theaterhaus Stuttgart. Stasera al Teatro Ariosto alle 20,30 va in scena il ‘tableau’ composto da sette coreografie affidate ad altrettanti coreografi di fama mondiale: Aszure Barton, Sidi Larbi Cherkaoui, Sharon Eyal, Marcos Morau, Sasha Waltz, Marco Goecke, Hofesh Shechter. Dunque, la Gauthier Dance Theaterhaus Stuttgart porta a Reggio Emilia, per la Stagione di Danza della Fondazione I Teatri, "The Seven Sins". Nel complesso emerge un quadro ‘infernale’, costruito da mani sapienti e menti visionarie. E se l’Accidia è toccata alla canadese Aszure Barton, il belga-marocchino Sidi Larbi Cherkaoui si è concentrato sull’Avarizia, l’israeliana Sharon Eyal sull’Invidia, lo spagnolo Marcos Morau sulla Superbia, la tedesca Sasha Waltz sull’Ira. Ai due coreografi residenti della compagnia, il tedesco Marco Goecke e l’israeliano Hofesh Shechter rispettivamente la bramosia dell’ingurgitare della Gola e l’incontrollata sensualità della Lussuria. Ancora una volta l’intraprendente direttore artistico della sempre sorprendente compagnia tedesca, Eric Gauthier, chiama a raccolta il gotha della coreografia mondiale per un progetto unico e di grande appeal. A dare forma ai sette peccati capitali, i danzatori: Bruna Andrade, Joaquin Angelucci, Nora Brown, Andrew Cummings, Anneleen Dedroog, Barbara Melo Freire, Luca Pannacci, Garazi Perez Oloriz, Jonathan Reimann, Mark Sampson, Gaetano Signorelli, Izabela Szylinska, Sidney Elizabeth Turtschi, Shawn Wu, Shori Yamamoto

Biglietti: 25 e 20 euro. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco