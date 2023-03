I bambini a lezione di sicurezza

ROLOFABBRICO

Al via domani, e fino al primo aprile, il progetto "La mia scuola si-cura di me", per la Settimana della prevenzione e della sicurezza, che coinvolge pure le scuole d’infanzia, elementari e medie di Fabbrico e Rolo. Un progetto, con varie iniziative, che vede impegnati associazioni ed enti del territorio a scopo conoscitivo e didattico per gli alunni dei due paesi della Bassa. Filo conduttore dell’evento è la "messa in opera" di comportamenti corretti che prevengono rischi e mettono in sicurezza coloro che frequentano edifici scolastici. Sono i comportamenti "virtuosi" e il rispetto delle regole a garantire sicurezza a scuola, sul lavoro, a casa.