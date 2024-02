I bambini danno il nome al parco

Avanzano le iniziative del progetto del parco di Villa Vecchi a Boretto. Dopo i vari laboratori, ora si svolgono incontri sulla cura dell’ambiente, che coinvolgono anche associazioni locali e le scuole del paese. Nei giorni scorsi l’assessore Silvia Saracca ed Emanuela Pellegrini (portavoce delle associazioni) hanno incontrato gli alunni delle scuole elementari per presentare il progetto del parco. I bambini hanno ricevuto una storia nata nel contesto dei laboratori sul Parco, svolti in precedenza, e un foglio su cui scrivere i propri pensieri e un possibile nome per il parco. I suggerimenti degli alunni sono destinati a una cassetta all’ingresso della scuola. Proprio dai loro suggerimenti scaturirà il nuovo nome dell’area e le possibili strutture da attivare all’interno dello spazio destinato anche ad eventi pubblici.