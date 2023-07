I bambini del polo dell’infanzia del Bambin Gesù a lezione di sicurezza dagli agenti della Stradale

Lezione di educazione stradale e di soccorso per i bambini del polo dell’infanzia del Bambin Gesù, a Pieve di Guastalla, grazie alla disponibilità di Vincenzo Abruzzese e Giovanni Piccirillo della polizia stradale, oltre all’operatore Gianluca Capiluppi della Croce rossa locale. Sono stati illustrati i comportamenti corretti degli utenti della strada (compresi pedoni e ciclisti) per garantire una adeguata sicurezza. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di una crescita etica del comportamento che pone al centro il rispetto per la vita e per le persone.