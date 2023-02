I bambini del Sahrawi cercano famiglie ospitali

Ad Albinea riparte il progetto ‘Jaima Tenda’ per trovare famiglie disponibili ad ospitare i piccoli sahrawi. Dal 2002 il Comune di Albinea è in prima linea nell’aiuto al popolo sahrawi. Uno dei momenti principali di questo sostegno è in programma in estate quando un gruppo di bambini provenienti dal Sahara Occidentale viene ospitato per le vacanze estive. Si tratta del progetto ‘Jaima Tenda 2023’. L’amministrazione, insieme all’associazione Jaima Sahrawi di Reggio, sta cercando famiglie intenzionate ad accogliere in luglio questi bambini per tre settimane. I bimbi hanno una età compresa tra gli 8 e i 12 anni e sono accompagnati da un adulto del loro paese.

Il soggiorno non è una vacanza, ma permette ai bimbi di vivere esperienze e opportunità importanti tra cui un’alimentazione ricca e varia, la possibilità di sottoporsi a controlli medici, vivere relazioni significative e un reciproco scambio di identità come valore di crescita personale. Durante la permanenza in famiglia saranno inseriti nei campi gioco estivi comunali per favorire l’incontro e la conoscenza con coetanei locali.

Le famiglie interessate a offrire disponibilità e collaborazione possono rivolgersi a Elisa Bonacini al numero 3334866470, scrivere a [email protected], a [email protected], contattare su Whatsapp il numero 3478750569.

mat. b.