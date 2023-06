I bambini della scuola ripuliscono il paese

Gli alunni della scuola elementare Pascoli di Quattro Castella, insieme a genitori e insegnanti, hanno dimostrato particolare senso civico e rispetto per l’ambiente e la collettività, partecipando a una mattinata ecologica promossa dai volontari di "Ripuliamoci".

Un’attività che ha permesso di raccogliere otto grandi sacchi di rifiuti indifferenziati per un peso totale di almeno quaranta chilogrammi.

Raccolte anche numerose bottiglie di vetro e lattine che sono state conferite negli appositi contenitori.

All’iniziativa ha partecipato anche Luca Artoni, responsabile dell’Oasi Lipu di Bianello, il quale ha dato ai ragazzi alcune preziose informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti e sull’importanza di rispettare e mantenere in ordine il territorio.

Erano in tutto 85 le persone presenti.

"E’ stata davvero una esperienza molto importante e costruttiva per tutti i bambini, oltre che per gli adulti – confida Marcello Bertani, rappresentante di classe e tra i promotori dell’iniziativa – e ci tengo a sottolineare che, pur se non presenti, hanno aderito anche i ragazzi del Sap, il Servizio aiuto alla persona, fermati dal maltempo.

Un ringraziamento a Stefano Ferrari e ai volontari di Ripuliamoci Reggio Emilia per averci fornito i vari materiali utili alla raccolta.

Un grazie va pure a Luca Artoni, dell’Oasi Lipu, per le chiare e semplici raccomandazioni da seguire quando ci troviamo a tu per tu con la natura".