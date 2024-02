I bambini in coro: "Tanti auguri alla scuola"

Hanno intonato un festoso "tanti auguri alla scuola", i bambini della scuola dell’infanzia Bambino Gesù di Pieve, a Guastalla, in occasione del compleanno numero 155 della storica scuola di via Rosario, che conta 76 iscritti alla materna e altri 28 all’asilo, con l’aggiunta di 77 alunni delle adiacenti elementari, che qui frequentano il doposcuola. Grande soddisfazione per il presidente Donato Natuzzi, evidentemente emozionato al taglio della torta celebrativa, insieme allo staff della scuola e ai suoi collaboratori. "Forse il vero segreto di tanta longevità – ha detto il presidente – risiede proprio nella gioia e nell’energia che ogni giorno riceviamo dai bambini. Sono motore e cuore pulsante della nostra realtà, portatori di speranza, innocenza e futuro. Ogni risata, ogni domanda curiosa, ogni passo incerto rappresenta il legame col passato e il ponte verso il futuro. In questo giorno speciale rivolgiamo un pensiero riconoscente e una preghiera a tutti coloro che hanno reso possibile la quotidiana crescita della nostra realtà educante. Che il loro spirito di dedizione continui a guidarci e ispirarci". Poi la meritata fetta di torta a tutti i presenti.

a. le.