I bambini non si ’addomesticano’. Il racconto musicale di Lasagni

Oggi alle 18 al teatro Tagliavini di Novellara, nella rocca comunale, in centro storico, va in scena lo spettacolo "Se puoi sognarlo puoi farlo", con direzione artistica di Adriano Lasagni (foto), testi e voce narrante di Veronica Lasagni, i musicisti della Banda dei tamburi e del Drum Professional School. Cosa accomuna i bambini? Non essere addomesticati. Loro possiedono una forza naturale, non coltivata. Hanno qualcosa di sfuggente, che non vuole essere imbrigliato in un piano. Sono in disordine, in mezzo al non naturale stato delle cose e lo vedono perché sono ancora aperti alla meraviglia. Sono incondizionati, come un animale o un albero, nel senso che si privano dei condizionamenti, non si curano di avere uno scopo: non hanno niente da dimostrare. Il disordine è questo essere come si è, seguendo un filo interno e misterioso che conduce al cuore. "La musica parla al cuore e ci avvicina al suo richiamo; ci porta dentro, a diretto contatto con i tempi del battito e i ritmi del respiro. La musica è una tra le mappe del cuore ed è un linguaggio comune che i bambini sembrano ricordare", spiegano i promotori dell’evento in scena oggi al teatro novellarese. Dalla celebre frase di Walt Disney, "Se puoi sognarlo puoi farlo", deriva l’idea (e anche il titolo) per questo spettacolo, dove la realtà e il sogno si incontrano, e dove le storie personali dei bambini si intrecciano nel sogno di "fare musica". È una musica che arriva al cuore e gli offre cura, sollievo, compassione, onestà. È una musica "ribelle", un fermo immagine in un mondo sempre di corsa. Uno spettacolo adatto a un pubblico di tutte le età. Biglietteria aperta un’ora prima dello spettacolo.

Prevendite anche su vivaticket.it.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522-655407 (teatro@comune.novellara.re.it).