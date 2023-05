I bambini per un giorno padroni della città

Reggionarra, rassegna per bambini e per un pubblico di ogni età, anche oggi propone un ricco calendario di appuntamenti in città. Una festa con animazioni pure al Santa Maria Nuova, in Pediatria, con i piccoli degenti che alle 10 possono assistere a "Il viaggio di Sainey" a cura di Casina dei Bimbi. Alla biblioteca Panizzi dalle 10,30 la Maratona Calvino con Matteo Razzini, Alice Melloni, Chiara Marinoni, Filippo Montanari alla tromba e Giacomo Montanari alle percussioni, oltre a "Storytelling. Insegnare raccontando" per bambini 6-7 anni, mentre dalle 15,30 "Tu conosci un drago?" alla sala degli artisti. Ai Chiostri di San Pietro dalle 10 una narrazione musicale, alle 11,30 il laboratorio "Raccontare le figure", alle 15,30 una narrazione in lingua portoghese. Al Chiostro della Ghiara alle 10 un laboratorio di parole, alle 14,30 l’atelier "Disegna con noi". Altri eventi sono in programma pure alla Fattoria di animazione "L’asilo dell’Ariosto e alla libreria Il Semaforo Blu. A Palazzo dei Musei dalle 11 "La narrazione si fa materia" con Antonella De Nisco, l’evento "Il libro per fotografare" di Federico Aprile, con repliche anche dalle 15 e dalle 16. Al Parco del Popolo alle 11 e alle 16 lo spettacolo itinerante e arrampicato "E io non scenderò più", per la regia di Soledad Nicolazzi.

Al Parco Santa Maria alle 11 "Teatrini di storie" con Franco Tanzi. In piazza Prampolini dalle 10 alle 12 "La dinamica del controvento", con replica dalle 16 alle 18. Mentre alle 16,30 è in programma "Il campione e la zanzara", spettacolo itinerante con Faber Teater, Marco Adorno, Francesco Micca, Paola Bordignon, Lucia Giordano, Ludovico Bordignon, Sebastiano Amadio. Spettacoli e animazioni anche al Vr33 di viale Ramazzini (dalle 9,30) e al Wine Bar Anna dalle 11 e dalle 16. Anche quest’anno alcuni esercizi commerciali partecipano a "Reggionarra con gusto": il forno pasticceria Antica Bontà, Pause-Food in Chiostri e il bar ristorante Macramè. Ai Chiostri di San Pietro attivo il tradizionale "Bookshop in Chiostri", libri e oggetti di qualità a cura di Reggio Children.

