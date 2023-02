È partito il progetto "Officina Etica Ambientale", promosso dal gruppo storico-folkloristico "Il Melograno" in collaborazione con il Comune e il Parco nazionale, allo scopo di offrire ai bambini della scuola primaria (classi prime e seconde), un percorso formativo sui temi legati all’ambiente e lo sviluppo sostenibile, "senza gravare sui fondi delle scuole o i bilanci delle famiglie". Per realizzarlo era stata lanciata una campagna di crowdfunding (raccolta fondi), che si è conclusa il 6 novembre scorso "superando ogni aspettativa": 8.255 euro i soldi raccolti sui 3.400 richiesti. Fino a fine maggio saranno coinvolte quattro classi, due di Castelnovo e due di Felina, dodici le ore a disposizione per ciascuna e due i percorsi, uno sulla desertificazione e uno sul ciclo dell’acqua, con lezioni teoriche e attività pratiche. Agli incontri sarà presente Pietrino, "extraterrestre approdato sul pianeta allo scopo di aiutare i ragazzi a migliorarne la qualità". "Con la somma raccolta riusciamo a offrire un’esperienza completa - precisa la coordinatrice, Marialaura Arabia -, copriamo le spese del laboratorio e forniamo il materiale didattico e le merende a km0 al Centro ‘Laudato Sì’, nostra base operativa. Inoltre riusciremo a riproporre il progetto anche l’anno prossimo. L’obiettivo è rivolgerci agli alunni della primaria, fascia d’età più facile da plasmare e su cui riteniamo si possa fare la differenza".

g.s.