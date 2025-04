I baracconi sono tornati in centro: "Da sempre un luogo d’incontro"

"Il mio non è un lavoro, è uno stile di vita. Se non lo fai, non lo puoi capire". A parlare è Ermes Fornaciari, 65 anni, più di cinquanta passati tra autoscontri, zucchero filato e giostre che fanno ridere i bambini. Un mestiere, il suo, che oggi ha ritrovato un piccolo spazio in città grazie al ritorno del luna park in centro, nel parcheggio della caserma Zucchi.

Un ritorno che sa di memoria collettiva. "A Reggio i ’baracconi’ ci sono sempre stati. La storia inizia con i luna park ai giardini pubblici, dagli anni Cinquanta fino agli Ottanta. Quando arrivavano era un evento, un momento di aggregazione. Non c’erano distinzioni di etnie o lingue ma solo persone che volevano divertirsi".

Poi però, le regole sono cambiate, e con loro anche le location. "Quando sono iniziate le problematiche legate alla sicurezza ci hanno spostato al Campo Volo, e a noi andava bene. Ma anche lì sono sorti problemi burocratici. Così abbiamo iniziato a girare attorno a Reggio, ogni anno in un posto diverso" racconta Ermes.

Uno snodo importante fu la legge 337 del 1968 che "Disciplina gli spettacoli viaggianti e i circhi. Ma soprattutto riconosce la funzione sociale di queste attività e dice che ogni comune dovrebbe avere un’area destinata ai luna park. Se non ce l’hai, sei in torto. Purtroppo, per varie vicissitudini politiche, Reggio non ha più avuto un’area comunale".

Tuttavia, oggi qualcosa si muove. L’Amministrazione ha preso a cuore la questione e ed è intervenuts: "Finalmente la nuova giunta si è interessata al problema e ha capito quanto sia importante per la città. Io ho proposto di tornare ai giardini pubblici, ma mi hanno detto che era difficile. Ci hanno offerto la caserma Zucchi, e dopo diversi sopralluoghi abbiamo trovato un’intesa per usare il parcheggio".

Il luna park resterà operativo fino al 21 aprile, con due giorni aggiuntivi (quindi fino al 23) per montaggio e smontaggio. "Non essendoci mai stato un luna park in quella zona , è stato complicato incastrare le attrazioni e garantire i passaggi di sicurezza. Ma ce l’abbiamo fatta" spiega Fornaciari.

E sulla polemica dei tanti parcheggi occupati, rispode: "Abbiamo fatto molti controlli e valutato le problematiche. La zona scelta è quella più inutilizzata, che spesso rimane vuota dopo l’orario delle lezioni universitarie".

L’organizzazione conosce bene la zona e, infatti, non mancheranno i provvedimenti legati alla sicurezza. "Si entra dal lato dell’università e si attraversa tutta l’area fino alla parte opposta. Ci sono tutti i varchi pedonali. In più, per evitare problemi di ordine pubblico abbiamo anche ingaggiato un’agenzia di sicurezza privata". Ma non è finta qui: "Non abbiamo nemmeno giochi come i ’tirapugni’, né impianti audio tipo discoteca per non disturbare chi studia".

Gli orari: sabato e domenica dalle 10 alle 23, nei giorni feriali dalle 15 alle 21. "E sabato – racconta Ermes – abbiamo distribuito un biglietto omaggio per tutti i bambini delle scuole di Reggio".

Anche la questura si è attivata. "Mi hanno chiesto gli orari per organizzare un servizio di pattugliamento, non fisso ma frequente. Sento parlare tanto del degrado del centro storico, e questa secondo me è un’occasione per tornare a vivere la piazza e le vie del cuore della città. I delinquenti stanno alla larga dalla massa, quindi invito tante persone a partecipare".

In fondo, ciò che resta per chi fa questo lavoro è lo sguardo dei bambini. "Quello che mi spinge ancora a fare questo mestiere, anche se dovrei andare in pensione, è vedere i sorrisi dei bambini quando scendono dalla giostra. È una cosa bellissima".

Elia Biavardi