I biancorossi festeggiano Lauretta

"Ci sono le società di basket…E poi c’è la Pallacanestro Reggiana. Quando si è più giganti dentro che fuori #wearefamily’". Oltre ai due punti, la trasferta a Cremona è valsa anche il pieno d’affetto per una tifosa speciale. Laura Ragni ha infatti coronato il sogno di incontrare ‘dietro le quinte’ i suoi beniamini. ‘Lauretta’ è una ragazza che ha ereditato la passione per il basket da papà Beppe, autore del post e grande supporter della Pallacanestro Reggiana anche come sponsor con l’azienda ‘Tecnoufficio’, e condivide queste esperienze con mamma Alle e la sorella Giulia. Nell’ambiente sono una famiglia stimata e benvoluta da tutti per la positività che hanno sempre sprigionato nonostante le difficoltà che la vita comporta. Per capire che è stato un regalo reciproco basta osservare il sorriso dei giocatori e di coach Priftis.

Francesco Pioppi