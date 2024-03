I biancorossi ritrovano l’ex Olisevicius

Continuano gli allenamenti della Pallacanestro Reggiana in vista della trasferta a Treviso, in scaletta per sabato sera (ore 20,30) con il match che sarà trasmesso in diretta anche da Eurosport 2 oltre che dalla piattaforma di streaming Dazn. I biancorossi si ritroveranno di fronte per la prima volta da avversario Osvaldas Olisevicius, passato a dicembre alla corte di coach Frank Vitucci.

L’ala lituana sta dando una grossa mano alla Nutribullet nella (rin)corsa salvezza e sarà uno dei principali pericoli per la squadra di Priftis assieme a Ky Bowman e D’Angelo Harrison.

Nel frattempo sono state rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata e la Unahotels avrà la ‘terna’ composta da Bartoli, Quarta e Valleriani.

Dopo questa insidiosa trasferta capitan Vitali e compagni torneranno in campo domenica 17 alle 16,30, al PalaBigi, contro Varese che all’andata spazzò via i biancorossi con un primo tempo da settanta punti che rappresenta il record negativo all time per punti subiti nei venti minuti iniziali.