I big Serracchiani, Delrio, Veltroni. E dibattito sul fascismo con Collini

Programma ricco di ‘big’ della politica e non, oggi alla festa dell’unità nazionale al campovolo. Alle 18,30, al palco dibattiti si inizia con la parlamentare Deborah Serracchiani e il magistrato Giuseppe Santalucia sulla riforma della giustizia (modera il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti). Dalle 19,30 il vicesindaco di Reggio Lanfranco de Franco incontra Michele de Pascale. Alle 20 dibattito sui conflitti coi parlamentari dem Graziano Delrio e Lorenzo Guerini con l’eurodeputata Lucia Annunziata (modera il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari). Alle 21 Walter Veltroni in ricordo di Enrico Berlinguer. Alla stessa ora all’Iren Green Park ‘Fascismi e antifascismi senza retorica’ di e con Max Collini, Arturo Bertoldi e Francesco Cancellato. Conduce Susanna Turco (giornalista L’Espresso). Ma c’è anche spazio per l’intrattenimento musicale con Luca Canali e la sua orchestra alla balera e i Popinga.