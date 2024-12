I bikers della Compagnia del Porto donano 2.200 alla scuola d’infanzia

Nuova donazione del gruppo della Compagnia del Porto di Reggiolo a favore di una struttura impegnata in servizi rivolti al pubblico. L’associazione di centauri e bikers guidata dal presidente Ciro Borriello ha donato una somma di 2.200 euro alla scuola dell’infanzia Maria Immacolata di Brugneto, per poter finanziare attività e materiali per la struttura per i bambini della zona. Ormai da anni, periodicamente, la Compagnia del Porto organizza feste, raduni motoristici ed eventi vari per raccogliere fondi da destinare a scopo benefico, anche in collaborazione con associazioni locali, tra cui Villanova Mi Piace.

Negli anni sono stati aiutati anziani di case protette, reparti sanitari pediatrici, persone con disabilità, oltre a scuole d’infanzia. La consegna dell’assegno è avvenuta in occasione di un evento promosso a Reggiolo per l’avvio delle manifestazioni natalizie.